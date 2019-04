Due imprenditori della grande distribuzione alle spalle del nuovo Calcio Varese

Domenico Altomonte ha illustrato – nella sala al primo piano del Caffé Zamberletti – i programmi di quello che sarà, o dovrà essere, il nuovo corso del Calcio Varese. L’imprenditore calabrese, già vicino al club quando lavorava per la “Onze” (sponsor tecnico in una stagione di Serie B), sarà il nuovo amministratore delegato della società biancorossa.

Al suo fianco l’ex portiere di Serie A, Roberto Sorrentino (padre di Stefano, grande ex del Varese, oggi al Chievo) che sarà il direttore generale mentre l’attuale proprietario Claudio Benecchi resterà presidente fino al 10 di aprile prima di passare la mano. Alle spalle del nuovo gruppo ci sono due fratelli imprenditori che gestiscono in franchising undici punti vendita della catena di supermercati GranRisparmio, attiva al centro e sud Italia. I debiti sono stati quantificati in circa 800mila euro.

Una notizia legata al campo: Altomonte ha già annunciato che l’allenatore resterà Manuele Domenicali anche per la prossima stagione sportiva.