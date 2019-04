Eccellenza i verdetti: Fenegrò – Varesina e Legnano – Verbano i playoff

Si è chiusa oggi, domenica 28 aprile, la stagione regolare del Girone A di Eccellenza.

La Castellanzese ha festeggiato il primo posto e la promozione in Serie D.

Alle sue spalle, il Fenegrò ha confermato la seconda piazza rifilando un pesante 6-0 (doppiette di Pizzini e Fabozzi e gol di Anzano e Bello) al Ferrera Erbognone, già retrocesso da qualche settimana. Ai playoff i comaschi affronteranno, con il fattore campo a favore, la Varesina, alla quale non è bastato vincere 3-1 contro l’Ardor Lazzate (Broggi, Bellacci e Morello per le Fenici, Ferrari per i brianzoli).

Nell’altro incrocio promozione saranno di fronte Legnano e Verbano, con i lilla ad avere il vantaggio della classifica. I ragazzi di mister Fiorito hanno portato a casa tre punti dalla trasferta di Cassano Magnago contro l’Union Villa. Vittoria 1-0 firmata da capitan Valerio Foglio. Il Verbano a sua volta a vinto con un successo: 2-1 in rimonta sul Busto 81. Vantaggio bustocco con Palumbo, i besozzesi hanno ribaltato il risultato con un rigore di Bianchi e Vezzi, riuscendo così a guadagnare il quarto posto.

Senza nulla da chiedere al campionato, la Sestese ha chiuso in bellezza passando 2-0 a Mariano grazie al penalty realizzato da Rovrena e alla rete di Mauro.

Termina 2-2 tra Accademia Pavese e Varese, ai playout saranno di fronte Union Villa Cassano e Castanese, che pareggia 3-3 contro l’Alcione. Questo sempre che la giustizia sportiva non decida a campionato terminato di penalizzare il Varese e riaprire i discorsi.