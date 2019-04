Enzo Muscia e la forza di prendere il mondo sulle spalle

Che cosa hanno in comune i ragazzi dell’associazione Amici team down di Castellanza ed Enzo Muscia, il titolare dell’A-Novo Italia di Saronno diventato famoso in tutta Italia per aver salvato dal fallimento l’azienda per cui lavorava acquistandola e riassumendo i colleghi licenziati come lui e per essere stato interpretato su Rai Uno da Beppe Fiorello nella fiction “Il mondo sulle spalle“?

È presto detto: sia i primi sia il secondo sono stati chiamati a fare i conti con una situazione di difficoltà – la trisomia 21 per i ragazzi e le loro famiglie, il licenziamento per l’imprenditore – e stanno riuscendo giorno dopo giorno a trasformarla in un’opportunità con tanto impegno e forza di volontà.



Proprio per questo l’associazione ha deciso di invitare a Castellanza Muscia, che sarà protagonista dell’incontro “La forza di prendere il mondo sulle spalle”. Come creare da una difficoltà un progetto di vita?”, in programma venerdì 5 aprile alle ore 20.45 presso la sala conferenze della biblioteca civica (piazza Castegnate 2bis).

Dialogando con il giornalista Luciano Landoni, Enzo Muscia presenterà il suo libro “Tutto per tutto” (Roi Edizioni), ripercorrendo la propria storia umana e professionale. La serata è a ingresso libero.