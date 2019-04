“Esploratori di natura” in azione all’Oasi della Palude Brabbia

“Esploratori di natura” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Oasi della Palude Brabbia e rivolta ai bambini in età scolare (dai 7 agli 11 anni) che avranno l’occasione di addentrarsi nell’area protetta, alla scoperta della fauna della palude, con attività naturalistiche e laboratori creativi.

Due le giornate dedicate a questa attività nei venerdì del 19 e 26 aprile, dalle ore 9 alle 17,30. Ogni giornata avrà un proprio programma peculiare

IL 19 APRILE

Durante la mattinata i bambini armati di retini e stivali andranno alla ricerca di tritoni, girini, larve di libellula, coleotteri acquatici e altri abitanti del mondo sommerso. Guidati dai volontari Lipu scopriranno tante curiosità su questi piccoli animali grazie anche all’osservazione al microscopio.

A seguire pranzo al sacco (da portare, non fornito), seguito da un laboratorio di “Riciclo carta” di vecchi giornali per creare la “pasta di carta” con cui realizzare dei biglietti pasquali da colorare con tinte estratte dalle piante e decorati con elementi naturali.

Infine merenda per tutti, fornita dall’organizzazione.

IL 26 APRILE

In mattinata una passeggiata in Oasi muniti di binocolo e taccuino del naturalista, alla ricerca delle “tracce” lasciate dagli animali. I bambini impareranno a riconoscere gli uccelli che popolano la palude come dei veri “Birdwatcher”.

A seguire pranzo al sacco (da portare, non fornito), seguito da un laboratorio di disegno naturalistico: come si disegna un picchio? Come si trasforma un sasso in gufo?

Infine merenda per tutti, fornita dall’organizzazione.

Donazione per la singola giornata 20Euro (se soci LIPU 15 Euro).

Posti limitati, quindi è necessaria la prenotazione entro mercoledì 17 aprile scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it, oppure telefonando nel pomeriggio ai numeri 0332 964028 oppure 393 9153897.