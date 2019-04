Europee, la Lega si presenta senza “Nord” e Isabella Tovaglieri potrebbe farcela

Manca poco ormai alla presentazione delle liste di candidati alle prossime elezioni europee del 26 maggio. Se il Pd ha già presentato i propri nomi nelle cinque circoscrizioni, la Lega dovrebbe presentare i suoi ad ore.

Nei giorni scorsi è stato depositato il simbolo che ha perso la parola “Nord”. La lista si chiamerà, dunque, semplicemente Lega. Se l’unico nome certo è, per ora, quello di Salvini come capolista in tutte le circoscrizioni, si fa sempre più strada l’ipotesi che il vicesindaco di Busto Arsizio e assessore all’Urbanistica Isabella Tovaglieri, possa essere inserita nella lista come espressione dei giovani della Lega.

La Tovaglieri, d’altra parte, sembra essere già in piena campagna elettorale con una presenza sempre più costante anche al di fuori della città in cui ricopre già due ruoli molto importanti.

Martedì 16 aprile (ore 21) sarà alla sala Tramogge dei Molini Marzoli per presentare il libro di Mario Giordano, insieme all’autore e all’assessore regionale Stefano Bruno Galli, “L’Italia non è più italiana” in cui si ripercorre la storia di molte aziende e brand italiani finiti in mani straniere.