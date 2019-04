Fame vera o fame nervosa? Incontro alla RSA San Remigio

Giovedì 4 aprile alle ore 20.30, alla RSA San Remigio “Fondazione il Cerchio”, in via Alfredo Di Dio angolo Via Nuzzo Sauro, a Busto Garolfo, si terrà un incontro per parlare di alimentazione.

Il tema trattato dalla Dr.ssa dr.ssa Sandra Ciaramitaro, Biologa Nutrizionista, e dalla dr.ssa Laura Ceppi, Psicologa della struttura di Busto Garolfo sarà quello della “Fame vera contro fame nervosa”.

Il primo passo verso una alimentazione corretta incomincia anche dal saper riconoscere gli stimoli della fame e imparare a gestire tali sollecitazioni in modo da assumere i cibi in maniera equilibrata e adeguata.

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti gli interessati.