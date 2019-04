Famiglie al cinema per Pasqua con lo Schiaccianoci

In occasione della Pasqua The Space Cinema raddoppia l’appuntamento con “Cinema Park”, l’iniziativa lanciata con il mese di aprile e che invita le famiglie al Cinema la domenica mattina con una programmazione speciale adatta ai bambini al prezzo per tutti super ridotto di 2,90 euro a biglietto.

Domenica 21 e lunedì 22, nel giorno di Pasquetta, alle ore 10.30 sarà proiettato “Lo schiaccianoci e i quattro regni”, l’ultimo film della Disney che reinterpreta la favola classica, raccontando le avventure di Clara e di un bizzarro soldato in un mondo parallelo. Un mondo diviso tra la Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori, la Terra dei Dolci e un minaccioso Quarto regno governato dalla malvagia Madre Ginger e in cui la protagonista deve coraggiosamente avventurarsi alla ricerca della chiave magica, l’unica in grado di riportare l’armonia in una realtà sempre più instabile.

Per conoscere tutti i titoli della programmazione speciale è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema.