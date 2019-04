Farmacia La Calce, al servizio del tuo benessere

La Farmacia La Calce, della dott.ssa Alessandra La Calce, opera da oltre 30 anni nel comune di Arcisate e recentemente ha aperto la sua nuova sede, in via Matteotti 9.

Galleria fotografica Farmacia La Calce 4 di 5

Una nuova sede, più grande, per ampliare l’offerta alla clientela, facendo crescere le attività di ogni suo reparto, in particolare di quello fitoterapico, cosmetico, dietetico, omeopatico e dedicato allo sport.

Alla Farmacia La Calce è possibile sottoporsi all’autoanalisi sul sangue capillare per determinare i livelli di colesterolo, glicemia e trigliceridi, attraverso il prelievo di poche gocce di sangue da un polpastrello.

Un altro servizio molto apprezzato, è il test per la rilevazione di intolleranze alimentari con la possibilità di impostare una dieta varia e personalizzata per correggere le abitudini alimentari inadeguate, per la prevenzione e la cura di numerosi disturbi. Sempre in tema di intolleranze e allergie alimentari, è possibile effettuare un test rapido per la determinazione nel sangue degli anticorpi associati alla celiachia.

Attraverso il FAT Pharmacy® è possibile evidenziare deficit o eccessi di acidi grassi importanti per il metabolismo cellulare e per il benessere fisico e psichico e intervenire conseguentemente con un’azione nutraceutica e alimentare personalizzata per il recupero dell’equilibrio funzionale e della qualità della vita.

L’esame viene fatto in collaborazione con il CNR di Bologna.

Ai trattamenti locali è possibile associare l’uso di integratori naturali preparati da “Il laboratorio della Farmacia” e consigliati dai farmacisti. Il reparto di fitoterapia propone formulazioni testate e basate sull’utilizzo di materie prime certificate di primissima scelta, elevata concentrazione di principi attivi e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Alla Farmacia La Calce è possibile anche sottoporsi a elettrocardiogramma oppure a holter pressorio o cardiaco, sottoporsi a un esame per valutare la salute delle gambe, oppure risolvere i problemi di udito attraverso l’ausilio di protesi acustiche “OTOFARMA”.

La Farmacia La Calce esegue anche consegne a domicilio, un servizio utilissimo per chi ha difficoltà a muoversi di casa, magari perché ammalato e risponde alle richieste dei suoi utenti anche attraverso Whatsapp, al numero 380 2803396.

Per ogni esigenza sono poi disponibili il numero 0332 470135 o l’indirizzo email farmacialacalce@gmail.com.

La Farmacia La Calce è aperta tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.