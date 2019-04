Fernando Coltro e Rosanna Urso vincono la gara “Corri con noi per la Vita”

Non si sono fatti intimidire dalla pioggia i 600 partecipanti che alle 9:30 in punto erano pronti per la competizione “Corri con noi per la Vita” organizzata dal Gruppo Podistico Gazzada Schianno in collaborazione con il “Comitato Stefano Verri”, la Onlus impegnata nello studio e la cura della leucemia.

Galleria fotografica 14 esima edizione di “Corri con noi per la Vita” 4 di 7

Si tratta della 14 esima edizione ed è inserita nel circuito del “Piede d’Oro” e prevedeva tre percorsi: 10 km, 4 km, e un mini giro da 800 m. che ha visto una buona partecipazione anche dei ragazzi delle scuole medie del comune di Gazzada Schianno.

«Ringrazio l’Amministrazione del Comune di Gazzada Schianno – afferma il presidente del gruppo di atleti Stefano Frattini – il Gruppo Alpini, la Protezione Civile e tutti i componenti del Gruppo Podistico Gazzada Schianno che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione».

Sul podio per la categoria uomini al primo posto Fernando Coltro della Valbossa con 37:47, al secondo posto Sandro Cavallaro di Arcisate con 38:01, terzo Federico Pisani di Attivasalute Team con 38:05.

Per la categoria donne Rosanna Urso di Arcisate ha tagliato per prima il traguardo con 43:14, seconda Barbara Gloria Benatti di Cus Insubria con 44:38 e infine terza Marta Dani della Valbossa con 45:16.