Feste, psichedelia e cinema indipendente nella settimana del Circolo Gagarin. Nello specifico nel locali di via Galvani 2 a Busto Arsizio martedì 30 aprile in compagnia di Arcigay Varese l’appuntamento è per far festa in Pride80: una serata in cui essere se stessi. Mercoledì 1 maggio anche il Circolo celebra la festa dei lavoratori e resterà chiuso. Venerdì 3 torna poi la NeverWas Radio Night con un concerto all’insegna della psichedelia mistica degli Al Doum & The Faryds. Domenica 5 ultimo appuntamento con Cine Underground: in anteprima nazionale verrà proiettato il film Straight Edge Kegger, un film sulla scena straight edge, fatto da fan per fan del punk hardcore. Impossibile mancare.

Ecco nel dettaglio tutto il programma della settimana

martedì 30 aprile 2019 – Dj-set dalle 21.30

Pride80: una serata in cui essere se stessi

Varese Pride è ormai da anni la parata dell’orgoglio LGBTI+, dei diritti e della lotta all’omotransfobia. Per arrivare preparati alla parata di giugno abbiamo organizzato una festa che ci catapulterà indietro di qualche decennio: in consolle Lady Madness Deejay che con la sua playlist ci farà rivivere gli anni ’80. Non dimenticatevi di vestirvi a tema: insieme è più facile essere se stessi! Maggiori info qui.

Venerdì 3 Maggio 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

NeverWas Radio Night: Al Doum & The Faryds

Neverwas Radio, la web-radio di Varese, torna ad animare le serate del Circolo Gagarin con sonorità mistiche. Sul nostro palco Al Doum & The Faryds, ensemble di 8 musicisti che miscela sonorità arabe e africane in chiave psichedelica. Pronti per un grande viaggio carico di ritmi e sonorità esotiche? Maggiori info qui.

Domenica 5 maggio 2019 – Proiezione dalle 21.00

Cine Undeground: Straight Edge Kegger

Ultimo appuntamento con il cineforum del Circolo con un’anteprima nazionale: sul nostro maxi schermo Straight Edge Kegger, un film indipendente nato da un finto trailer e prodotto grazie ad una campagna Kickstarter. Il film segue la vicenda di Brad, uno straight edge che sta “perdendo la fede” e vuole tornare a bere. Come reagiranno i suoi compagni di vita? Maggiori info qui.