Festival della birra artigianale, l’assessore Strano: “Complimenti agli organizzatori”

“Mi complimento con gli organizzatori per la sensibilità dimostrata sabato sera in occasione del concerto svoltosi al Festival della birra artigianale. La Polizia Locale, a seguito delle diverse lamentate ricevute da alcuni residenti, si recava in Villa Gianetti, luogo dell’evento, per chiedere agli organizzatori di abbassare leggermente il volume della musica, così che si potesse continuare la festa senza recare particolari disagi agli altri cittadini. Gli organizzatori a quel punto, per non creare problemi alla cittadinanza, decidevano autonomamente di sospendere anticipatamente la festa pur avendo tutti i regolari permessi: un gesto non dovuto e che ho molto apprezzato”.

Lo afferma l’assessore al Commercio, Artigianato ed Attività Produttive del Comune di Saronno, Paolo Strano. “Il mio plauso – ha detto ancora l’assessore – va anche per l’ottima organizzazione e la qualità dei prodotti presentati. Tanti Saronnesi soddisfatti hanno partecipato con piacere nonostante il maltempo abbia condizionato non poco l’afflusso”.

“Ero presente anche sabato sera, insieme ad alcuni amici, – ha raccontato l’assessore – e posso confermare l’apprezzamento dei presenti”. “Detto questo – conclude l’esponente della Giunta – spiace constatare che se da un lato, giustamente, si chiede la possibilità di avere una città viva e non un ‘dormitorio’, dall’altro, come accaduto sabato, c’è sempre qualcuno che deve rovinare la ‘festa’ con lamentele”.