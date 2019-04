Finanziamenti regionali alle scuole dell’infanzia: “Si può fare meglio”

Con il voto di ieri, martedì 2 aprile, il Consiglio regionale della Lombardia ha stanziato 24 milioni di euro in tre anni (2019-2021) a favore delle scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali per il sostegno dell’attività didattica e destinati al contenimento delle rette.

Il documento, approvato a maggioranza, indica i criteri per l’assegnazione dei contributi ed è in linea con il triennio precedente. In pratica si tratta di 8 milioni di euro l’anno a beneficio di oltre 1400 scuole dell’infanzia private lombarde, per un totale di circa 377 mila alunni (si tratta di quasi il 50% della totalità dei bambini tra i 3 e i 6 anni che frequentano la materna).

Dal canto suo Asvam (Associazione scuole materne Varese, aderente alla Fism) ringrazia, ma senza entusiasmo perché a conti fatti si tratta di un contributo di poco più di 5 mila euro l’anno per ogni scuola, circa 21 euro l’anno per ogni bambino: “Si potrebbe fare di meglio per i servizi scolastici della prima infanzia – commenta la presidente di Asvam, Maria Chiara Moneta – Investire seriamente sull’educazione dei bambini in questa fascia di età è strategico perché è qui che si pongono le basi per la formazione e l’istruzione degli adulti di domani”.