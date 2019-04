Flixbus potenzia le destinazioni da Busto: Roma, Bologna o Nizza a portata di bus

In vista dell’estate FlixBus continua a investire su Busto Arsizio e collega la città con nuove destinazioni nazionali e internazionali. In particolare, il leader europeo dei viaggi in autobus connette per la prima volta il territorio con la Francia e la Germania, e potenzia le connessioni con l’Italiae la Svizzera, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di viaggio dei Bustesi.

Tutti i collegamenti con Busto Arsizio, in partenza da Piazzale Gabriele D’Annunzio 10, sono prenotabili online, via app, nelle agenzie viaggi e nelle edicole convenzionate.

Canton Ticino e Emilia-Romagna, centro Italia: le nuove destinazioni a partire da maggio

Dal 6 maggio, da Busto si potranno raggiungere Bologna fino a tre volte al giorno e Roma fino a due volte al giorno, anche in notturna con la possibilità di riposare a bordo ottimizzando il tempo trascorso in viaggio. Fino a due corse al giorno partiranno anche per Modena, Reggio Emilia e Perugia, mentre dal 16 maggio si potrà arrivare senza cambi anche a Bellinzona, che si affianca a Lugano tra le mete collegate in Ticino.

Contestualmente al lancio dei nuovi collegamenti per rispondere alla crescente domanda di mobilità dei bustesi, FlixBus potenzia inoltre le corse attive sia a livello nazionale che internazionale: da maggio, Torino sarà raggiungibile fino a quattro volte al giorno, così come Novara, Santhià e Chivasso, mentre Lugano e Zurigo saranno connesse fino a due volte al giorno.

Valle d’Aosta, Liguria, Costa Azzurra, Svizzera e Germania: tutti i collegamenti in partenza a giugno

A partire da giugno si aggiungeranno alla rosa di destinazioni nazionali Aosta, Genova e Savona. Tra le nuove destinazioni all’estero, invece, spicca Nizza che sarà collegata senza cambi ogni giorno; tra le nuove mete raggiungibili nella Svizzera francese, Losanna, Montreaux e Yverdon Les Bains, mentre nella Svizzera tedesca si segnalano Lucerna e Basilea (collegata fino a due volte al giorno). In Germania, infine, l’operatore avvierà i primi collegamenti con Friburgo (fino a due corse giornaliere), Mannheim, Karlsruhe e Francoforte sul Meno.