Franzetti: “Riconosciamo l’impegno per la cultura dell’ingegner Frigerio”

Riceviamo e pubblichiamo la proposta pervenuta da Alessandro Franzetti già presidente del Consiglio Comunale di Luino

Luino ha dato i natali a tanti illustri uomini di cultura del passato.

Non penso solo a Vittorio Sereni e Piero Chiara, ma anche ad altre personalità in diversi campi del sapere, come l’artista Amleto del Grosso e altri.

Ma vi sono anche luinesi viventi che magari non sono noti a tutti, ma che nel loro ambito hanno fatto molto per rendere la nostra città conosciuta e apprezzata.

Ho in mente in particolare una persona, che conosco e stimo profondamente: l’ing. Pierangelo Frigerio.

Nato a Luino nel 1935, ha diviso i suoi interessi tra discipline tecniche (l’ingegneria edile) e umanistiche (la storia delle terre verbanesi cui ora si dedica esclusivamente).

Nel 1979 ha fondato “Verbanus” e nel 1981 la Società dei Verbanisti insieme ad altri storici.

Ha al suo attivo molte pubblicazioni di storia sociale, economica, religiosa, artistica e ha anche ricoperto incarichi istituzionali tra cui amministratore del Comune di Luino e presidente del Civico Istituto di Cultura Popolare (Il Verbania) tra il 1978 e il 1982 e tra il 1988 e il 1990, prima di diventare presidente della Commissione Biblioteca fino al 1991.

È stato anche presidente dell’Università Popolare, di cui oggi è vicepresidente.

Poiché il 18 maggio verrà finalmente inaugurato il nostro caro Palazzo Verbania, chiedo al sindaco di Luino e al presidente del Consiglio Comunale di conferire un riconoscimento ufficiale al merito all’ing. Frigerio in una seduta pubblica del Consiglio Comunale, da svolgersi magari nello stesso Palazzo Verbania, per i suoi meriti di illustre storico che ha permesso a generazioni di studiosi e di appassionati di conoscere e apprezzare Luino e il nostro territorio, grazie a opere imprescindibili per lo studio della nostra città come la “Storia di Luino e delle sue valli” e “Luino, un secolo 1885 – 1985”.

Sono profondamente convinto che personalità dello spessore di Pierangelo Frigerio, un luinese e un uomo di cultura a tutto tondo, debbano essere elogiate per il loro lavoro minuzioso di ricerca storica e per la passione profusa in anni di intensi studi.

Alessandro Franzetti

Già presidente del Consiglio Comunale di Luino