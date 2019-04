Fumo nel capannone, scatta l’allarme incendio nella zona industriale di Sciarè

Un po’ di trambusto nella zona industriale di Sciarè a Gallarate, per un allarme incendio che poi si è rivelato, per fortuna, cosa non grave.

(foto d’archivio)

È successo poco prima delle 16, quando un capannone di un’azienda nella zona intorno a via dell’Unione Europea è stato invaso dal fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze, come accade – in ogni caso, per precauzione – quando si tratta di impianti lavorativi

Il principio d’incendio si è però per fortuna rivelato poca roba: si è trattato di un calorifero-condizionatore che è andato in corto circuito e ha prodotto molto fumo. L’autopompa dei pompieri ha verificato per bene che tutto fosse in sicurezza e l’allarme è rientrato, insieme all’automedica fatta intervenire per precauzione.