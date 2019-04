Furto di capre dall’azienda agricola, i ladri hanno agito di notte

«Non riesco a capacitarmi dell’accaduto perché non riusciamo a capire come possa essere accaduto e perché queste cose sono uno sconforto per noi che lavoriamo tutto il giorno per portare avanti la nostra attività».

È ancora abbattuto Andrea Bertolotti, il giovane titolare dell’azienda agricola nell’azienda di Pierluigi e Andrea Bertolotti di Albusciago, frazione di Sumirago, dopo il furto di animali che gli è stato fatto nella notte tra domenica e lunedì 15 aprile.

«Stiamo cercando di capire come si siano mossi i ladri – spiega il giovane allevatore – perché è stranissimo che in piena notte si siano allontanati a piedi con tutte quelle capre senza destare l’attenzione di nessuno».

Il furto è stato di una cinquantina di caprette tra le quali sette esemplari adulti. Un danno che si aggirerebbe intorno ai diecimila euro, anche se stanno ancora tirando le somme di quel che gli è stato sottratto.

L’azienda è coperta da sistema di videosorveglianza e da alcuni cani che, però, quella notte non sono stati utili a sventare il colpo. «Anche questo ci è parso molto strano – spiega il giovane -. Il giorno dopo sembravano effettivamente un po’ intontiti».

Sulla natura del colpo Bertolotti ha un’idea abbastanza precisa: «si tratta di gente del mestiere – spiega -. Non hanno scelto a caso i capi da sottrarre ma hanno cercato quelli di maggior valore. Ora cercheremo di implementare ancora di più i sistemi di controllo e antifurto ma è davvero uno sconforto che debbano accadere queste cose».