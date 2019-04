Fusione per incorporazione di Banca Prossima in Intesa Sanpaolo

Il cda di Intesa Sanpaolo ha deliberato la fusione per incorporazione di Banca Prossima spa, dedicata esclusivamente al terzo settore laico e religioso, nel gruppo bancario torinese.

Costituita nel 2007, Banca Prossima si è affermata come leader di mercato e come interlocutore capace di creare valore sociale, anche attraverso numerosi progetti sviluppati con le organizzazioni non profit di tutta Italia e attraverso la rete delle filiali del gruppo, è diventata il polo specialistico per l’economia sociale di Intesa Sanpaolo.