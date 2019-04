“Garbosi” e “Giovani Leggende”: i tornei pasquali nacquero così

Oggi tutti gli appassionati di basket (o i genitori di chi ha figli che giocano sotto canestro) conoscono bene i due tornei pasquali organizzati a Varese e provincia nel corso delle festività pasquali.

Il “Trofeo Garbosi”, dedicato all’allenatore del primo scudetto della Ignis (1961) taglia quest’anno il traguardo delle 40 edizioni; il “Giovani Leggende” (con in campo giocatori più grandicelli, oggi under 16) è invece arrivato a quota 30.

Entrambi furono fondati con un altro nome (“Città di Varese” e “Memorial Sergio Rizzi”, con quest’ultimo che divenne “Memorial Barilà”) e sono in parte governati dalle stesse due persone: Paolo Vittori per il Garbosi, Giuseppe Livio per il Leggende, anche se questi due “mostri sacri” sono stati affiancati da validissimi collaboratori, anno dopo anno.

Ma – questo se lo ricordano in pochi, e noi accorriamo in soccorso – come andarono le prime edizioni di Garbosi e Leggende? Lo abbiamo chiesto direttamente ai due interessati, Vittori e Livio, che hanno riavvolto il nastro della memoria raccontando come andarono le cose tanti anni or sono. Sentite cosa ci hanno detto.

VITTORI E IL “GARBOSI”

LIVIO E L’ALLORA “RIZZI”