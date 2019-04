Giornata del verde pulito, ramazze al lavoro in zona industriale

Domenica 7 aprile torna la “Giornata del verde pulito”, iniziativa ecologica promossa dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere e diffondere l’importanza del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente attraverso la collaborazione di tutti.

La decina di volontari che si sono resi disponibili in questi giorni pulirà il primo tratto del viale dell’Industria (punto di ritrovo all’altezza via delle Brughiere). Alle 11.30 anche l’assessore al verde Paola Magugliani si aggiungerà alla squadra e ringrazierà i volontari per il contributo che staranno offrendo all’ambiente e al bene comune: «Ricordiamo che il Comune partecipa al concorso di Regione Lombardia che raccoglierà e premierà le foto più signifcative della giornata in tutta la Lombardia. Sarebbe bello poter vedere nella nostra foto, le facce di tanti bustocchi che amano la propria città e il verde curato». Chiunque volesse partecipare può comunque farlo aggiungendosi all’ultimo momento.