Gli studenti del Keynes invitati sulla nave della legalità

Ci saranno anche loro, i sei studenti dell’Isis Keynes di Gazzada, sulla nave della legalità che salperà da Civitavecchia per arrivare a Palermo nel giorno della legalità, il 23 maggio prossimo.

I ragazzi sono stati invitati a partire alla grande iniziativa promossa dal Miur e dalla Fondazione Giovanni Falcone che ogni anno lanciano un concorso legato ai temi della legalità.

Quest’anno, gli alunni di tutt’Italia, si sono impegnati sul tema: “Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione Onu di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale”. E i ragazzi di Gazzada hanno vinto la selezione regionale grazie a un gioco di società dal titolo Omnia.

Grazie alla docente Caterina De Sario, gli studenti affrontano da anni con visite, incontri e ricerche il tema della mafia. Un argomento che li ha a tal punto appassionati da riversare anche nella loro vita quotidiana l’impegno per la legalità. Due dei ragazzi sono diventati attivisti di Libera.

Il gioco di società invita i partecipanti a coalizzarsi contro il “mafioso” che ha un obiettivo ben definito. Una gara fatta di strategia e alleanze dove il bene è chiamato a sconfiggere il male, tra mille difficoltà e complicazioni.

Per gli studenti, l’invito a salite sulla nave della legalità è il premio per un impegno civile nato sui banchi di scuola. A Palermo, inoltre, parteciperanno alla finale nazionale per conoscere il vincitore dell’edizione 2019 del Premio nazionale.