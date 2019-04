Il Grand Hotel Campo dei Fiori riapre alle visite guidate grazie al Fai giovani

Il Grand Hotel Campo dei Fiori riapre alle visite guidate grazie alla delegazione varesina del “Fai giovani”.

Come già avvenuto nel 2017 gli oltre 50 volontari del Fai insieme agli attori di Karakorum teatro hanno in programma di aprire l’hotel alle visite guidate in numerosi appuntamenti da qui ad ottobre.

Le visite si muoveranno negli spazi più suggestivi della struttura: dall’ingresso principale, alla cucina, alla hall, il salone delle feste, la reception la stanza reale e per la prima volta anche gli spazi ancora allestiti utilizzati nel set del film Suspiria di Luca Guadagnino.

Le visite saranno accessibili esclusivamente su prenotazione tramite la pagina del sito dedicato al Fai Giovani Varese.

Il primo fine settimana di visite sarà il 6 e 7 aprile, poi il 12 maggio, il 9 giugno e il 6 e 7 luglio. Per le visite del 6 e 7 aprile, nello specifico, le prenotazioni saranno aperte alle ore 17 di giovedì 4 aprile a questo link mentre per tutte le altre le prenotazioni saranno disponibili dal martedì precedente.

Per ogni giornata di apertura saranno previsti 13 turni di visita per gruppi composta da un massimo di 30 persone.

Sono previste due modalità di visita: una semplice a cura del gruppo FAI della durata di circa un’ora (la visita prevede un costo di sostegno al progetto tra i 5 e gli 8 euro) e una visita teatralizzata della durata di un’ora e mezza con lo spettacolo a cura del gruppo di attori di Karakorum teatro (il costo va da 8 euro per gli associati al Fai a 10 euro).