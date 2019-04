Incontro con gli ambulanti sul nuovo assetto del mercato

Nella giornata di ieri, giovedì 11 aprile, si è svolto un incontro tra diversi ambulanti operanti nel mercato cittadino del mercoledì e alcuni rappresentati dell’Amministrazione comunale, per fare il punto della situazione in vista della conclusione dei lavori della piazza Mercato.

«È stato un incontro utile – dice l’assessore al Commercio Paolo Strano – in cui abbiamo ricordato agli ambulanti le valide motivazioni degli spostamenti di alcune postazioni che saremo obbligati a fare».

All’incontro erano presenti 13 ambulanti: 9 fino ad oggi presenti nel tratto di strada tra via San Giuseppe e via Ramazzotti e 4 operanti in fondo a via Padre Monti. Saranno loro che per motivi di sicurezza, verranno spostati nella piazza che a breve sarà completamente riqualificata.

«I motivi di questa decisione sono assolutamente validi e importanti – precisa l’assessore – in quanto nel caso che interessa i 9 ambulanti, bisogna garantire l’accesso ai mezzi di soccorso in caso di necessità soprattutto tenuto conto della presenza di due importanti plessi scolastici (l’Istituto Orsoline S. Carlo e la Scuola Media Inferiore A. Bascapè) che ospitano un numero considerevole di ragazzi. Discorso simile per il caso che riguarda gli altri 4 ambulanti perché il tratto di strada in cui operano non garantisce il passaggio dei mezzi di soccorso. Le ragioni di tali decisioni sono più che motivate. Ricordo inoltre che questi spostamenti sono stati discussi e opportunamente valutati durante la Commissione commercio alla presenza dei rappresentanti degli ambulanti, i quali si erano detti assolutamente favorevoli».