Inizia la Festa del Teatro: “Un’edizione zero che sa di miracolo”

Otto teatri della città, per la prima volta, uniti in un unico progetto. Basta già questo all’assessore alla cultura, Manuela Maffioli, per ritenere la Festa del Teatro un successo. Per quattro giorni tutti i teatri della città si metteranno in mostra con eventi e spettacoli dedicati con una vetrina collettiva nella tensostruttura lasciata dal Baff in Piazza San Giovanni.

«Questa edizione è un numero zero che ha del miracoloso perchè per la prima volta tutti gli 8 teatri della città sono presenti insieme» ha detto l’assessore. L’auspicio è quindi quello che «le persone passino di qui per poi andare a scoprire i singoli contenuti che questi meravigliosi contenitori sono in grado di produrre».

Sociale, Manzoni, Fratello Sole, SpazioTeatro, San Giovanni Bosco, Lux, Aurora e Sant’Anna: tutte le sale sono presenti e Maffioli ha anche annunciato che «dalla prossima programmazione di BA Teatro saranno tutte presenti nell’unico cartellone cittadino». Per tutti i dettagli e gli spettacoli in programma clicca qui.