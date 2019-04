Innovazione Civica incontra i cittadini al Museo Fisogni

Lunedì 15 aprile alle ore 21.00 Innovazione Civica incontra i cittadini. Continua il percorso ospiti delle eccellenze del territorio iniziata due anni fa quando l’azienda NARDI ha aperto i propri cancelli alla presentazione della Lista Civica indipendente. Questa tornata elettorale Innovazione Civica sarà ospite nel Museo Fisogni a Tradate in via Bianchi 25/B, altra eccellenza orgoglio della nostra Città. Museo che gli esperti dell’arte industriale giudicano unico e particolarmente ricco. Immersi in questa incantevole location Alfio Plebani incontrerà i cittadini per presentare la lista, le linee programmatiche ed ascoltare proposte e suggerimenti.