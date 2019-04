Invidia, m5s: “Con il decreto crescita 9 milioni di euro ai comuni del Varesotto”

“Con il Decreto Crescita vengono stanziati 8 milioni e 930.000 euro per i comuni della provincia di Varese: in particolare ne beneficeranno i comuni più popolosi, Busto Arsizio, Varese e Gallarate, con 170.000 euro l’uno. Le risorse, assegnate dal Ministero dello Sviluppo economico per un totale di 500 milioni nell’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, verranno erogate a tutti i Comuni italiani in proporzione alla popolazione residente” ad annunciarlo è Niccolò Invidia, deputato luinese in Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle.

Secondo il deputato luinese “questa norma, contenuta nel Dl crescita e fortemente voluta dal Ministro Fraccaro, inverte la rotta nel rapporto con gli enti locali messi in ginocchio da anni di tagli con l’obiettivo di rilanciare la spesa per gli investimenti dei Comuni e dare impulso massiccio alla crescita sostenibile. Le risorse saranno assegnate con decreto del Mise entro il 25 aprile, i Comuni di Varese non si facciano sfuggire questa occasione” conclude Invidia.