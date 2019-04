Grande successo per la VI^ edizione del Festival della Cultura – “Tradatmosphera” che quest’anno è stato ospitato, nella sua giornata finale del 14 aprile, all’interno della The Boga Foundation con due progetti elaborati in sinergia tra la Fondazione, l’Amministrazione comunale, il Tavolo della cultura e le scuole di Tradate.

Gli eventi che si sono svolti sono stati la premiazione del concorso artistico “La città ideale tra realtà e immaginazione”, un concorso rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori di Tradate, a cui è stato chiesto di interpretare attraverso il linguaggio dell’arte il tema del rapporto tra città e ambiente.

Galleria fotografica "La città ideale" con progetti, foto, video. Tutti i vincitori 4 di 58

All’interno dello spazio della Boga Foundation (in via Fiume, 63) è stato allestito lo spazio espositivo curato in collaborazione con i docenti del Liceo e dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ISISS “Don Milani”. Sempre Domenica 14 Aprile, nel pomeriggio, sono stati messa in scena gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell’IC “Galilei”, i laboratorio “Kamishibai” che hanno sviluppato sotto la guida di Chicco Colombo. Nel pomeriggio si è anche esibito il coro “Allegro molto youth Choir” dell’ IC “Galilei”.

Sono state premiate le migliori opere nelle ambito delle cinque sezioni: Arte figurativa, Grafica, Architettura, Fotografia e Video. I vincitori del concorso sono stati:

Sezione Video:

1^ Classificati: Sara Gangi – Eleonora Deida – Filippo Prunesti

2^ Classificati: Sabellico Giada – D’Andrea Alessandro – Barbatti Chiara – Sette Martina – Dennis Saccavino

3^ Classificato: Dennis Saccavino

Sezione Arti Figurative

1^ Classificato: Sara Gangi

2^ Classificato: Sara Parente

3 Classificato: Roksola Rohovska

Menzione speciale: Trapletti Laura

Sezione Foto:

1^ Classificato: Tachella Paolo

2^ Classificato: Vandoni Samuele Jacopo

3^ Classificati: Sara Maggioni – Oscar Martinez – Camilla Panteghini

Sezione Architettura:

1^ Classificati: Bergamini Martina – Habib Giulio -Masciocchi Carola – Raimondo Silvia

2^ Classificati: Erica Valletta – Volpi Cecilia – Adrea Salvo – Sonia Renzo –

3^ Classificati: Dovizio Veronica – Lazzaroni Asya – Pallaro Clarissa

Sezione Grafica:

1^ Classificato: Alberto Barbatti

2^ Classificato: Monica Arceri – Martina Giudici

3^ Classificato: Fiori Rossella