La festa per i 100 anni di Moroni Gomma anticipa la Varese Design Week

Si è aperta ufficiosamente -con una preview- la Varese Design Week: i 100 anni di Moroni Gomma con un’esposizione alla Galleria Ghiggini, che ospita la ricorrenza come “un trait d’union di attività storica ed attuale per Moroni Gomma che festeggia il suo 100* anniversario, simbolicamente nella nostra storica galleria.” dichiara Eileen Ghighini, mentre fa gli onori di casa “Attraverso gli oggetti storici raccolti negli anni, tra i quali alcuni commercializzati, sì e creato un percorso simbolico fino al oggetto del negozio contemporaneo. Comprensivo di fotografie che mostrano il negozio di Milano in Corso Matteotti nel 1957 e 1963”

Galleria fotografica Caricamento temporaneo per contributo 1554406509dnr5ilpidj6ow3pn 4 di 7

Tra le opere sotto teca anche un ‘Olivetti, Divisumma 18′ progettata dall’architetto designer Mario Bellini nel 1973, esemplare esposto anche al MOMA di New York.

Ospite dell’evento Fabio Moroni, discendente della famiglia Moroni, presente insieme alle organizzatrici della Varese Design Week, che ha raccontato i pezzi iconici della collezione, fino ad arrivare all’innovazione dei pezzi moderni “parto con un ringraziamento per il coinvolgimento a questa manifestazione, inserita nel contesto della nostra città da generazioni: Varese.

Moroni Gomma ha iniziato la commercializzazione con il negozio storico di Via Montenapoleone 1922, bombardato nel 1943, con il fondatore che ha guidato l’azienda fino agli anni ’50 e poi sono subentrate la seconda e la terza generazione e poi a susseguirsi la quarta fino ad oggi. Più della metà della nostra produzione è la distribuzione, a più di 400 clienti in Italia, un’attività complessa con tutte le difficoltà di un’azienda familiare, ma come risorsa importante, anche per il territorio varesino. Abbiamo un legame importante con il Design, nato negli anni ’80 con la ricerca di prodotti ed oggetti particolari scelti per la loro originalità, nati prima per i nostri negozi, poi commercializzarli, innovativi e a volte anche spiritosi, un legame che ci porterà anche alla Design Week di Milano, da martedì prossimo.” L’incontro è terminato con un “brindisi ai 100 anni”