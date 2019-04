La Festa delle mamme e dei prati al GiustoINperfetto

Il prossimo appuntamento del Mercato Bio&Solidale del GiustoINperfetto di Castello Cabiaglio è per domenica 5 maggio e sarà la “Festa delle mamme e dei prati”, da vivere in famiglia, con i bambini, alla scoperta degli scorci del paese e della natura del Parco del Campo dei Fiori che lo circonda.

Di seguito gli eventi promossi in occasione della manifestazione che ospita come sempre produttori locali, artigiani, hobbisti e un banco gastronomico attenti al rispetto dell’ambiente, dell’etica e del lavoro delle persone, per un consumo responsabile.

PEDALANDANDO

Partirà alle ore 10 la pedalata per adulti e bambini che porterà i partecipanti alla scoperta della Rocca di Orino (per info e iscrizioni scrivi a giustoinperfetto@gmail.com).

CACCIA RICACCIA E RICICLA

Inizierà alle ore 14 in Piazza della Chiesa una caccia al tesoro ecologica, per adulti e bambini, destinata a incrociarsi con il concerto itinerante della multi color band “Orto Sociale” (dalle ore 15)

In caso di maltempo musica, pedalata e caccia al tesoro non saranno garantite.I proventi della giornata saranno destinati a sostenere i progetti della Caritas parrocchiale

Per maggiori informazioni: giustoinperfetto@gmail.com oppure 339 8854846.