La grande hackaton contro i cambiamenti climatici

Nei giorni dall’11 al 13 aprile si è svolto a Tradate l’hackathon regionale “Climate Action. Think global, #hack local”, un’occasione importante per i nostri studenti di cimentarsi con una delle tematiche più importanti del nostro tempo, ovvero le sfide legate ai cambiamenti climatici. Cento studenti proveniente da varie scuole delle province di Varese, Como, Lecco, Milano e Monza e Brianza, sono stati guidati dal team di InventoLab in un percorso di approfondimento e riflessione sui temi proposti, nonché una formazione sul lavoro di gruppo, lo sviluppo di un’idea, il business model e sulla preparazione di un pitch.

Sono stati formati dieci team misti fra le varie scuole che dovevano lavorare su alcune challenge ambientali specifiche (emissioni nel trasporto pubblico e privato, spreco alimentare, biodiversità…) e trovare soluzioni innovative al problema. «Tre giorni intensi ma anche ricchi di creatività, un laboratorio di idee che ha dato l’opportunità ai nostri studenti di mettersi in gioco col proprio bagaglio di competenze e di relazionarsi, confrontarsi e fare squadra con compagni appena conosciuti e provenienti da scuole e città diverse» spiega il docente referente, Fabio Mattia.

Il tutto si è concluso la mattinata di sabato 13 aprile con la presentazione dei progetti da parte dei vari team sul palco del Cinema Teatro Paolo Grassi 4K, di fronte alla giuria di esperti e a tutti gli studenti e docenti coinvolti nell’evento. Pitch di 3 minuti che hanno confermato quanto gli studenti abbiano lavorato con impegno realizzando progetti da un lato creativi e dall’altro molto concreti e fattibili, facendo ben sperare in quel #bethechange che è stato il motto di accompagnamento dell’intero hackathon.

Due i premi assegnati: un vincitore assoluto, assegnato al Team Giallo con un progetto sulla challenge dell’inquinamento dovuto al trasporto delle merci. E una Menzione Speciale “Premio InventoLab – B Corp School” assegnata al Team Rosso con un progetto sulla biodiversità, «che ha visto vincitore anche il nostro studente O.W. Wang della classe 4AT Grafico». «Questo premio ha dato a lui e alla propria squadra accesso a un secondo hackathon nazionale che si svolgerà a giugno a Milano. Complimenti anche agli altri partecipanti della nostra scuola, G. De Tata, V. Fedelfio e N. Moro (4AT) per i progetti realizzati coi loro team. Ma davvero, è stata una giornata dove hanno vinto tutti. Bravi!» conclude Mattia.

La sfida dell’hackaton si può rivivere anche sui canali ufficiali, qui e qui.