La Primavera musicale porta i concerti in nuovi spazi

(Nella foto: Lorenzo Bovitutti e Giona Pasquetto)

Bella musica anche in primavera a Induno Olona, dove venerdì 12 aprile fa il suo esordio una nuova stagione di concerti.

La nuova rassegna “Primavera musicale indunese 2019 -L’Albero delle note“, si aggiunge alle rassegne musicali autunnali organizzate dall’Assessorato alla cultura e dalla Proloco, giunte alla quarta edizione edizione, con una novitù: la nuova stagione sarà itinerante e offrirà concerti di musica classica in suggestivi scenari del paese.

«Un programma ricco e ricercato – dicono gli organizzatori – con opere che attraversano vari stili ed epoche con musicisti di levatura internazionale per regalare ai tanti appassionati una primavera di bella musica».

Si comincia venerdì 12 aprile alle ore 21 in una location d’eccezione, la “Fabbrica Zerart®” il nuovo spazio in via Solari ristrutturato dal Gruppo artistico Zer’Art come propria sede e come laboratorio artistico aperto ad ospitare iniziative culturali del territorio.

L’apertura della stagione musicale sarà il primo evento che avrà luogo all’interno della Fabbrica ZerArt® sarà quindi una pre-inaugurazione in attesa dell’inaugurazione ufficiale che avverrà sabato 4 maggio alle 18.

Il concerto sarà tenuto da due giovani eccellenze musicali varesine, entrambi diplomati con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore: Lorenzo Bovitutti, pianista di Gallarate, storico allievo di Roberto Plano, e Giona Pasquetto, clarinettista varesino.

La rassegna continuerà sabato 4 maggio alle 21 all’interno della Fabbrica Zerart® successivamente all’inaugurazione e ospiterà l’Ensemble Cameristi Cromatici, un quintetto d’archi e pianoforte diretto dal M° Carlo Romano, considerato uno dei maggiori oboisti italiani.

Il terzo concerto si terrà sabato 11 maggio alle 21 a villa Bittinelli, bellissima dimora liberty in via Porro 5, messa gentilmente a disposizione dai proprietari. Si esibirà il Quintetto Veneto di Fisarmoniche su musiche di Piazzolla e arie d’opera.

Il concerto è inserito all’interno degli eventi previsti per la 106a edizione della tradizionale Festa delle Rose, che si terrà da venerdì 10 a domenica 12 maggio.

Musiche barocche saranno invece al centro del quarto concerto dell’arpista Giuliano Marco Mattioli dal titolo “De la musique avant toute chose”, che si terrà sabato 18 maggio sempre alle 21 all’interno della bella Chiesetta dei Re Magi nel borgo di Olona.

Il concerto conclusivo di sabato 25 maggio dal titolo “Ricerca ed emozioni. Studi pianistici” sarà tenuto dal pianista Francesco Pasqualotto e avrà come cornice la chiesa romanica di San Pietro in Silvis in via Faina.

La direzione artistica della rassegna è affidata al M° Roberto Bacchini.

Per l’ingresso a tutti i concerti è previsto il biglietto di 5 euro.