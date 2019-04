La salute si promuove a scuola: incontro conclusivo alla primaria Pedotti

Venerdì 5 aprile proseguono gli incontri del ciclo “Salute a 360°” promosso dalla Commissione Salute dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Casciago.

L’appuntamento è per le 20.30 alla scuola primaria Pedotti di via S. Vito 1, a Luvinate.

Lo scopo della serata – spiegano gli organizzatori – è scoprire insieme il progetto “Life Skills Training” attraverso le parole dei protagonisti: alunni, docenti e operatori del Sistema sanitario. Un percorso che sottende un’idea di salute non più legata all’assenza di malattia ma che intende sviluppare e potenziare la promozione della salute cioè stimolare e sorreggere “il processo che conferisce alle persone la capacità di aumentare e migliorare il controllo sulla propria salute.

«L’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori ha inteso incardinare il Life skills training all’interno del proprio curriculum proprio considerando le potenzialità che questo programma offre per supportare gli alunni nella loro crescita e nel loro percorso di acquisizione di competenze – spiega la dirigente Claudia Brochetta – Al termine del primo triennio di adesione al programma si è ritenuto opportuno, con questo incontro, condividere con le famiglie, in un’ottica di rendicontazione sociale, gli esiti di questa importante esperienza, che ha coinvolto tutte le classi delle due scuole secondarie di primo grado e, a livello di sperimentazione, due scuole primarie».

Durante la serata interverranno le Assistenti sanitarie Giuseppina Maganuco e Mara Lambertini della U.O.S. Promozione della Salute- ATS–Insubria che in questi tre anni hanno collaborato con gli insegnanti: «Presenteremo alle famiglie il programma di prevenzione “Life Skills Training”, quali sono le competenze di vita su cui ci si allena per sviluppare atteggiamenti e comportamenti finalizzati ad affrontare con efficacia le esigenze e le difficoltà che si presentano nella vita».

I ragazzi delle scuole secondarie di Comerio e Casciago e i docenti delle scuole secondarie racconteranno in modo creativo e coinvolgente il percorso fatto e le esperienze vissute.

Le scuole di Luvinate e Casciago, che dallo scorso anno hanno aderito alla sperimentazione del “Life Skills Training” per le scuole primarie, porteranno la loro testimonianza.

La Commissione Salute dell’Istituto che, in sinergia con i quattro Comuni del territorio, ha organizzato in quest’anno scolastico il terzo ciclo di incontri dedicati alla Salute, invita docenti, genitori e tutta la cittadinanza a questa serata conclusiva che pone l’attenzione proprio sul concetto fondamentale di “salute” e su come si possa imparare a prendersene carico.

E’ molto gradita (ma non obbligatoria) l’adesione alla serata: questo permetterà di organizzare al meglio la serata. Per prenotarsi cliccare qui