La Tartaruga dona nuova vita all’outdoor

Con l’arrivo della bella stagione e la fine del “generale inverno”, la voglia di stare fuori è un pensiero costante: la tendenza 2019 ci sprona a trasformare in maniera sempre più consistente gli ambienti esterni in aree living.

L’attenzione è quindi rivolta ai tavoli e alle sedie da esterno, ma anche alle lampade da giardino, vero must del 2019, perfette per illuminare strutture per esterno che permetto di vivere appieno il giardino in qualunque momento della giornata. I colori accesi rubano la scena per questa primavera: sedie, sedute, divani e mobili guarderanno dunque al giallo, al rosso al verde e al blu.

E’ necessario quindi calibrare al meglio l’equilibrio dello spazio esterno rivolgersi a professionisti del settore che siano in grado di soddisfare esigenze con un servizio sempre più personalizzato.

La Tartaruga riesce a rispondere a qualsiasi esigenza di adattabilità spaziale grazie alle tante novità all’insegna del design e della funzionalità. La Tartaruga è sinonimo di qualità, prodotti pratici e all’avanguardia e con standard di servizio elevati.

Da oltre quarant’anni La Tartaruga propone soluzioni per esterno in grado di ampliare gli spazi domestici e migliorare le condizioni di vita. L’elevata specializzazione del personale unito alla passione per il design, hanno permesso l’evoluzione di questa realtà del Varesotto in uno showroom di successo specializzato nell’arredamento completo dell’esterno.

Scegliere di rinnovare il proprio outdoor è un’attività tipica di questo periodo: per questo gli specialisti del La Tartaruga hanno pensato a una promozione speciale per i propri clienti che sarà valida solo il 19 aprile, con il Fuoritutto Spring Edition è l’occasione per dare nuova vita all’outdoor.

Scopri in anteprima le offerte di La Tartaruga.