Lago, sanità, turismo e Malpensa tra i temi al centro del tavolo territoriale di Varese

Semplificazione burocratica, risanamento del lago, polo ospedaliero di Busto Arsizio-Gallarate, potenziamento della rete infrastrutturale. Ma anche una maggiore attrattività turistica del territorio e la piena valorizzazione delle opportunità presenti nell’area che circonda l’aeroporto di Malpensa.

Questi i temi affrontati nel Tavolo territoriale di Varese al quale hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, gli assessori regionali al Bilancio, finanza e semplificazione e all’ambiente e clima. I Lavori sono stati ospitati presso l’Ufficio Territoriale Regionale Insubria di Varese.

Al Tavolo – che ha carattere di strumento di consultazione permanente – sono intervenuti anche il vice presidente del Consiglio regionale, consiglieri regionali, sindaci del territorio e esponenti delle associazioni di categoria e imprenditoriali.

Il lavoro di elaborazione di proposte si concentrerà nei prossimi dodici mesi e tra un anno – ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – torneremo qui per fare il punto della situazione” non escludendo, comunque, che in caso di necessità specifiche il Tavolo territoriale possa essere riconvocato in qualunque momento.

I Tavoli tematici di approfondimento

“Abbiamo istituito tre tavoli specifici di approfondimento – ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana – ciascuno dei quali opererà in un ambito preciso: infrastrutture; territorio; sviluppo economico. Li coordinerà l’assessore regionale all’Ambiente e clima Raffaele Cattaneo e si avvarrà della collaborazione dei consiglieri regionali del territorio varesino”.

I nodi della sanità

Sul polo ospedaliero di Busto-Gallarate il presidente ha sottolineato che “presto saranno chiariti gli interventi viabilistici necessari, il nuovo ospedale sta andando avanti”. Tra le criticità emerse nel corso dei lavori, anche la carenza di personale negli undici ospedali presenti sul territorio varesino. A questi si aggiunge il problema delle liste d’attesa.

L’autonomia

“Se avessimo l’autonomia che stiamo chiedendo – ha rimarcato il presidente – questi problemi potrebbero essere risolti con maggiore e migliore tempismo, potendo far fronte con le nostre risorse, a nuove assunzioni di personale. Per questo chiedo a tutte le forze politiche di sostenere la nostra richiesta anche a livello nazionale”.

Rapporti con la Svizzera

Cruciali anche i rapporti con la vicina Svizzera: Regione Lombardia ha destinato 14 milioni di euro per 24 progetti di cooperazione tra Italia e Confederazione elvetica ed è impegnata nel miglioramento del trasporto transfrontaliero.