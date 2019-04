Lavori alla pavimentazione del piazzale comunale

Sono partiti i lavori di rifacimento del pavimento del piazzale comunale. Si tratta, in realtà, del proseguimento dell’intervento già in essere.

Galleria fotografica I lavori alla pavimentazione del palazzo comunale di Olgiate Olona 4 di 4

I lavori di pavimentazione con autobloccanti nel parcheggio del Comune sono stati voluti con un duplice scopo: agevolare tutti i genitori che la mattina accompagnano i loro figli a scuola e parcheggiano nell’area comunale in maniera sicura e senza buchi e pozzanghere quando piove; permettere ai cittadini di vivere il “comune” come luogo di ritrovo e proseguire a organizzare eventi estivi culturali come proiezioni di film all’aperto o esibizioni musicali.

Gli eventi organizzati in questi anni da questa amministrazione hanno avuto tantissimo successo proprio perché si sono svolti ll’interno del cortile in un una cornice suggestiva tra la Villa Gonzaga e la Chiesetta SS Innocenti.

La realizzazione della pavimentazione sarà eseguita con gli stessi criteri e materiali con cui è stato realizzato l’ingresso del Comune e il viale che dal palazzo municipale porta alla chiesetta SS Innocenti (autobloccanti, bordature). Materiali diversi utilizzati per il riassetto dello spazio urbano e per la sua riorganizzazione in percorsi e zone pedonali. La durata prevista dei lavori è di circa 40 giorni.