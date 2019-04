“Lavoriamo per unire”, Pd e Sesto 2030 insieme verso il voto

Dopo diversi momenti di dialogo e reciproco scambio avvenuti negli scorsi mesi, PD e Sesto 2030, comitato cittadino nato lo scorso dicembre, si dichiarano pronti a lavorare insieme in vista delle elezioni amministrative di maggio.

Floriana Tollini, segretaria sestese del Partito Democratico, conferma la volontà di entrambe le parti: “Un’intesa che valorizzi la partecipazione di tutti, in modo trasversale, per presentare ai sestesi una proposta coerente con lo spirito di apertura di questi mesi, convinti che la pluralità di esperienze e sensibilità siano un valore e una ricchezza se servono per costruire e non per dividere. Questo obiettivo corrisponde oltretutto alla volontà di molti cittadini ed elettori che in queste settimane ci hanno chiesto di dimostrare coi fatti che lavorare insieme è possibile tra persone che hanno una visione comune dei problemi di Sesto e del suo futuro e credono in un modo di amministrare fondato su partecipazione, inclusione e trasparenza».

Una collaborazione cercata e voluta nel corso degli ultimi mesi con l’auspicio che «la nuova alleanza esprima al meglio uno spirito inclusivo e aperto a tutti non solo nella preparazione alla prova elettorale, ma nel confronto con i cittadini e soprattutto nella pratica amministrativa dei prossimi 5 anni. Con questo spirito parteciperemo al nuovo incontro per definire un’intesa sul programma e condividere criteri trasparenti per la formazione di una lista civica di persone libere e unite dall’adesione al programma».