Lavoro intenso nei pronto soccorso. A Varese attesa di 5 ore

ASST SETTE LAGHI

Quasi 5 ore di attesa per i codici verdi per le patologie di area medica, un’ora e venti minuti per leggeri traumi e mezz’ora per i codici gialli. Questa mattina alle 10 il pronto soccorso di Varese aveva 60 persone in attesa: una cinquantina in visita e le altre 10 in attesa. Tra i pazienti assistiti, anche tre codici rossi che hanno bisogno di cure e attenzione prioritarie per le gravi condizioni.

Il pronto soccorso di Varese sta vivendo un altro momento delicato con i medici pesantemente sotto organico, senza la prospettiva di poter prendere le ferie la prossima estate. Un’emergenza a cui si sta cercando di dare una soluzione ma i bandi per il reclutamento degli specialisti vado spesso deserti.

Decisamente più tranquilla la situazione al Confalonieri di Luino dove i pazienti presenti erano una ventina di cui due in codice giallo, per un’attesa al triage di un’ora e mezza. Quindici, infine, le persone che si erano rivolte al Pia Luvini di Cittiglio dove il tempo di attesa era di un’ora per i codici verdi e di 90 minuti per i codici bianchi, quelli, per capirci, che devono pagare il ticket.

ASST VALLE OLONA

Venticinque i pazienti che , questa mattina prima delle 11, erano al pronto soccorso di Busto Arsizio con attese che variavano dalle 2 ore per i codici verdi ai 160 minuti per i codici bianchi .

Tranquilla la situazione al Sant’Antonio di Gallarate dove l’attesa per i 9 pazienti presenti era circa di mezz’ora. Più complessa, invece, al presidio di Saronno dove i 12 utenti in attesa di una visita per patologie minori era di un’ora e 40 minuti. All’ospedale di Somma Lombardo, dove c’è un punto di primo intervento, i tempi d’attesa erano di 9 minuti per le 5 persone presenti.