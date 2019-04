L’avvoltoio è stato ferito ed è in cura nel centro recupero animali selvatici

È stata la protagonista dei cieli del Varesotto per un giorno e la notizia del suo pellegrinaggio sopra le nostre teste aveva suscitato la curiosità e l’attenzione dei nostri lettori ma ora l’avvoltoio monaco si trova ricoverato nel Centro Recupero Animali Selvatici presso il “Bosco Wwf di Vanzago”.

Ai veterinari l’avvoltoio è stato consegnato ferito e in questo momento è sotto le cure degli operatori volontari e dal veterinario del centro. È stata recuperata in provincia di Como e non riusciva più a volare.

È ancora presto per capire cosa gli sia accaduto ma al centro di Vanzago sono pronti a prestargli tutte le cure.

Come abbiamo visto si tratta di un avvoltoio femmina di circa 7 chili, è nata in Spagna in Andalusia nel 2016 ed è stato rilasciato in natura lo scorso 24 marzo nel Verdon in Francia.

Il rilascio di individui di avvoltoio monaco fa parte di un progetto franco/spagnolo, infatti l’animale è dotato di dispositivo GPS e anello con sigla GYB. La specie non è presente come nidificante in Italia: scomparsa dalla Sardegna e dalla Calabria (sue ultime roccaforti) intorno agli anni 60.

Il bracconaggio e la poca disponibilità di cibo e l’uso dei veleni hanno determinato la fine degli esemplari nidificanti in Italia.