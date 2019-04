Le dimissioni di Mario Manzin, per 46 anni direttore artistico della “Stagione Musicale”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Daniele Boldrini, già Sindaco di Brezzo di Bedero, in merito alle dimissioni dalla direzione artistica e fondatore della Stagione Musicale della Canonica, Mario Manzin, che dopo 46 anni di impegno ha annunciatole sue dimissioni. Boldrini nel suo pensiero che ringrazia il lavoro fatto in questi decenni si riferisce a una nota pubblicata sul sito della Musica in Canonica dove, tra le altre considerazioni, si legge che: “(…) Dopo 46 Stagioni in cui i fini istituzionali sono stati rispettati, alcune decisioni imposte dal nuovo parroco hanno dimostrato che sono venute a mancare le condizioni di collaborazione istituzionale necessarie per continuare in serenità e sicurezza questo lavoro (…)”, e che “(…)E’ nostro dovere informare i tanti amici della Canonica, fedeli frequentatori dei concerti, che la direzione artistica, fondatrice della Stagione, si dichiara del tutto estranea a eventuali iniziative di prosecuzione della manifestazione”. (ac)

Come abbiamo appreso dal comunicato apparso nei giorni scorsi sul sito internet musicaincanonica.it, “dopo 46 anni di attività, il direttore artistico e fondatore della Stagione Musicale della Canonica, Mario Manzin, si è dimesso assieme ai collaboratori, ponendo fine ad un’esperienza che ha portato alto in Europa il nome di Brezzo di Bedero e della sua antica Collegiata”.

Il comunicato prosegue con una sintetica ma precisa descrizione della Stagione Musicale della Canonica e di ciò che essa ha rappresentato per la Comunità di Brezzo di Bedero, per il territorio del Luinese e per tutta la Provincia di Varese, nonché il rilievo internazionale dell’iniziativa.

A questo comunicato – che suscita, contemporaneamente, l’orgoglio di aver vissuto questa grande esperienza e la tristezza di vedere chiuso un progetto così importante, così longevo e di tale elevato spessore – mi sento di aggiungere un personale contributo al fine di porre in risalto i meriti di chi ha ideato, ha avviato e ha sempre organizzato questa grande iniziativa, il Dottor Mario Manzin.

Elencare tutte le attività culturali promosse da Mario Manzin, tutti i testi di cui è stato autore e tutti i prestigiosi incarichi ricoperti (tra cui, a titolo di esempio, membro della “Commissione per la tutela degli organi antichi presso il Ministero per

i Beni e le Attività Culturali”) è un lavoro notevole ed è molto elevato il rischio di scordare qualcosa.

Perciò, mi limito a ricordare l’immensa opera in campo culturale svolta a Brezzo di Bedero ed a sottolineare con grande risalto la Cittadinanza Onoraria conferita a Mario Manzin con Decreto del Sindaco di Brezzo di Bedero n. 5 in data 24 agosto 2004, con la seguente motivazione: “””Per aver fornito un contribuito determinante allo sviluppo delle attività culturali di Brezzo di Bedero, tra le quali l’organizzazione, insieme ad alcuni volontari, della “Stagione Musicale della Canonica” per trentadue anni consecutivi. Con la sua appassionata attività ha contribuito ad incrementare il prestigio di Brezzo di Bedero, anche al di fuori dei confini nazionali. Ha fornito inoltre un apporto decisivo per la ristrutturazione della Collegiata di San Vittore (Canonica), riportandola all’aspetto originario del periodo romanico.”

Al Dottor Manzin ho già rivolto il mio personale ringraziamento, in questa sede ho voluto rendere pubblico lo stesso sentimento di gratitudine affinché tutti sappiano chi è il grande protagonista della vita culturale di Brezzo di Bedero.

E’ stato un grande onore aver avuto il privilegio di collaborare con Mario Manzin, ed è una grande soddisfazione vedere il mio nome, grazie a Mario Manzin, associato ad un evento di rilievo come la Stagione Musicale della Canonica.

Daniele Boldrini – già Sindaco di Brezzo di Bedero