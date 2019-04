Leggiuno, Alfa srl interviene per ripristinare la piena funzionalità del servizio idrico

Alfa Srl, la società di gestione provinciale del servizio idrico integrato, comunica che è in corso un intervento di ripristino della piena funzionalità del servizio idrico nel Comune di Leggiuno, dove nella giornata di oggi si è verificato un disguido all’acquedotto comunale, che ha avuto come conseguenza un problema di carenza idrica avvertito sul territorio di Leggiuno.

Si è trattato di un disservizio causato dallo svuotamento del serbatoio principale che alimenta, di fatto, tutto il Comune. Il serbatoio è alimentato da alcune pompe che pescano l’acqua del lago che, previo opportuno trattamento, viene distribuita alla cittadinanza tramite la rete idrica.

Nella giornata di oggi, in seguito all’allaccio dell’energia elettrica dal sistema di alimentazione delle pompe a lago per fornire energia alle bancarelle che si sono insediate nel sito di Santa Caterina del Sasso, si è verificato un problema al funzionamento delle pompe che ha avuto l’effetto di svuotare il serbatoio dell’acquedotto.

I tecnici di Alfa Srl sono intervenuti tempestivamente, ripristinando il regolare funzionamento delle pompe e riempiendo di nuovo il serbatoio per poter garantire il servizio alla cittadinanza di Leggiuno. L’operazione non è però immediata, in quanto, a causa della conformazione della rete dell’acquedotto del comune di Leggiuno, per ripristinare la piena funzionalità del servizio è necessario eliminare l’aria che è entrata nelle tubazioni. Le operazioni di spurgo sono tuttora in corso per consentire il pieno ripristino del servizio idrico.