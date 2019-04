“Essere Leonardo da Vinci”: arriva al Cinema Prealpi il film evento del 2019

“Essere Leonardo da Vinci – un’intervista impossibile” è il titolo del film evento che sarà proiettato in contemporanea in tutte le sale italiane giovedì 2 maggio, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci.

A Saronno sarà possibile vederlo al Cinema Prealpi (proiezione unica ore 21.00 – Ingresso libero) grazie all’iniziativa dell’assessorato alla Cultura che ha voluto offrire alla città questo importante evento.

Il film, realizzato in collaborazione con Rai Cinema, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo, è stato scritto, diretto ed interpretato da Massimiliano Finazzer Flory su testi originali di Leonardo da Vinci.

Un film unico nel suo genere, dove set e opere d’arte sono tutti autentici, dalla casa natale di Leonardo, a Vinci, fino allo Château Royal d’Amboise e la dimora dove Leonardo è scomparso a Clos-Lucé e ancora a Vigevano le Scuderie, le Sotterranee, la Strada coperta, il Castello. A Milano San Sepolcro, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, gli Orti di Leonardo, la Sacrestia del Bramante, il Castello Sforzesco, la Sala delle Asse, l’Archivio di Stato che conserva l’unico l’autografo di Leonardo esistente al mondo. Infine le cascate dell´Acquafraggia studiate dal genio. E naturalmente Firenze, con la Basilica di Santa Maria Novella e l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, per mettere in scena il Leonardo botanico.

Girato tra Stati Uniti, Francia e Italia, il film tiene insieme l’originalità linguistica attraverso il linguaggio del Rinascimento e la qualità tecnologica del nostro tempo.