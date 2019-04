LIPU celebra la Natura in tutte le oasi d’Italia

I verdi sentieri si popoleranno di banchetti tematici su anfibi, api, erbe selvatiche e tracce degli animali per arricchire il viaggio attraverso la Riserva.

Visite guidate all’insegna del birdwatching, dovei i visitatori, armati di binocolo, percorreranno l’oasi osservando e ascoltando. Durante la festa l’arte incontrerà spesso la Natura, come nel caso del “laboratorio di disegno naturalistico”: una didattica per i giovanissimi artisti che vorranno imparare le basi di quest’arte immersi nei profumi e nei colori della Riserva.

Brevi visite guidate durante le quali impareremo le tecniche base della fotografia con smartphone.

Non mancheranno i laboratori didattici per bambini durante i quali conoscere la natura non sarà mai stato così divertente (divisi in gruppi d’età: 4-6 anni e 7-12 anni).

Domenica 5 maggio sarà possibile riscoprire la bellezza della natura in Palude Brabbia Oasi LIPU

Domenica 5 Maggio dalle 15 alle 18

Via Patrioti, 22 – Inarzo (VA)

Per info contattateci ai seguenti contatti:

mail oasi.brabbia@lipu.it

tel 0332 964028‬