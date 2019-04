LIPU celebra la Natura in tutte le oasi d’Italia

I verdi sentieri della Riserva naturale si popoleranno di banchetti tematici su anfibi, api, erbe selvatiche e tracce degli animali per arricchire il viaggio attraverso la Riserva. Domenica 5 maggio in Palude Brabbia Oasi LIPU dalle 15 alle 18 un’occasione per immergersi nella natura.

Visite guidate all’insegna del birdwatching, dove i visitatori, armati di binocolo, percorreranno l’oasi osservando e ascoltando.

Durante la festa l’arte incontrerà la Natura, come nel caso del “laboratorio di disegno naturalistico”: un momento creativo dove imparare le basi del disegno ad acquarello immersi nei colori della Riserva. Ci saranno anche brevi passeggiate in oasi durante le quali impareremo le tecniche base della fotografia con smartphone.

Non mancheranno i laboratori didattici per bambini durante i quali conoscere la natura non sarà mai stato così divertente (divisi in gruppi d’età: 4-6 anni e 7-12 anni). Per i più grandi, armati di retini e stivali, andremo alla scoperta della vita sommersa, tra anfibi e insetti d’acqua. I più piccoli, invece, conosceranno gli insetti del prato attraverso una storia sonora.E’ consigliata la prenotazione per i laboratori. Per le visite guidate sono consigliati scarponi e binocolo.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 19 maggio.

Per info oasi.brabbia@lipu.it o 0332 964028.