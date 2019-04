“Lonate in Comune” si prepara a sfidare l’amministrazione uscente

A Lonate Ceppino ci sarà una lista civica, a sfidare l’amministrazione uscente guidata Lega.

Si chiama Lonate in Comune e «nasce dall’esperienza decennale della lista civica “Cambiate Lonate”, che è stata presente in consiglio comunale come forza di opposizione negli ultimi anni», spiegano i promotori.

La civica guarda al centrosinistra e lo fa in modo trasparente, nel linguaggio e nel simbolo.

«Il simbolo scelto per questa nuova lista sono delle mani che si tendono l’un l’altra, per rappresentare l’idea di fondo del nostro progetto: la stretta collaborazione tra amministrazione e cittadinanza, con al centro il cittadino e i suoi bisogni. “Lonate in Comune” raggruppa nuove energie provenienti dalle diverse anime del centro-sinistra e dell’associazionismo».

«Fondiamo il nostro programma su parole chiave come partecipazione, inclusione, innovazione, cambiamento, e concretezza. Il nostro obiettivo è ambizioso: vogliamo coinvolgere tutti! Intendiamo fondare ogni attività sulla collaborazione e sulla reciproca fiducia tra cittadini e amministratori a servizio della comunità. “Lonate in Comune” nasce da un’idea di cittadinanza attiva, in grado di dar vita e spazio alla comunità lonatese. La nostra attenzione è rivolta soprattutto al potenziale di ricchezza del nostro territorio, alle aziende, alle attività economiche e commerciali sempre più in difficoltà, senza dimenticare la tutela del nostro territorio e la riqualifica del centro storico di Lonate».

Il simbolo c’è, non ancora il nome del candidato sindaco, tenuto “in caldo” dalla lista sarà presentato «nelle prossime settimane».

Nel frattempo c’è una pagina Facebook, “Lonate in Comune”, e si iniziano a tenere le prime riunioni, «tutti i giovedì alle 21:00 presso la sede del PD di Lonate» (Via Trento, 61).