L’ornitologo bambino spiega “Gli uccelli, i dinosauri di oggi” ai coetanei

L’occasione per rispondere alla curiosità dei bambini e dei ragazzi sul mondo della natura che circonda le nostre case è data da due appuntamenti a ingresso libero e gratuito promossi dalla Lipu e ospitati dai suggestivi sotterranei del Museo civico etnografico e archeologico di Oleggio (al civico 1 di vicolo Chiesa).

“Gli uccelli, i dinosauri di oggi” è il titolo dell’incontro in programma per sabato 6 aprile alle ore 16.30 in cui il giovanissimo e appassionato Francesco Barberini, racconterà l’evoluzione delle creature alate, la sua passione da aspirante ornitologo qual è. Classe 2007, a 10 anni è diventato “Alfiere della Repubblica Italiana” per meriti scientifici e divulgativi” per i suoi libri di approfondimento sugli uccelli, di cui il primo pubblicato quando aveva solo 9 anni. Il suo punto di vista e il suo linguaggio, corretti dal punto di vista tecnico e scientifico sono anche semplici e diretti, particolarmente adatti a un pubblico di bambini e ragazzi come lui.

“I selvatici che ci circondano” è invece il titolo del secondo incontro, più pratico, ospitato sempre al museo nel pomeriggio di domenica 7 aprile, dalle ore 16. I relatori saranno i soci Lipu Ettore Rigamonti, Fabio Casale e Gaudenzio Conti (veterinario), racconteranno la fauna selvatica del nostro territorio e soprattutto spiegheranno a grandi e piccini cosa fare nel caso di ritrovamento un incontro x sapere cosa fare nel caso di ritrovamento di animali selvatici in difficoltà.