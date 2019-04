Magistrati, avvocati e commercialisti si sfidano ai fornelli

Una sfida inconsueta è quella che si terrà giovedì 11 aprile alle 20 al centro congressi Ville Ponti di Varese. Tre squadre speciali composte da magistrati, avvocati e commercialisti per l’occasione diventeranno cuochi, camerieri e sommelier e si sfideranno per ottenere la miglior prestazione in cucina.

“Cuore di cuochi”, serata organizzata dalla Fondazione Giacomo Ascoli onlus, ha lo scopo di raccogliere fondi per la ristrutturazione e l’ampliamento del Day-center onco-ematologico pediatrico curati dalla fondazione stessa.

I posti disponibili sono 150 ed è obbligatoria la prenotazione tel. 0332 232379 o scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it