A Malpensafiere arrivano Ferramenta e Casalinghi

Il 7 e 8 aprile nei padiglioni di MalpensaFiere il comparto della Ferramenta e dei Casalinghi si ritroverà per la quarta edizione dell’evento, ormai consolidato. L’evento è organizzato da Machieraldo che, anche quest’anno, porterà più di 200 fornitori e più di 2000 clienti; nella stessa location un terzo padiglione accoglierà il settore dei colori e dei servizi per la ferramenta.

Per la prima volta, in partnership con la rivista iColor, si presenterà il comparto dei colori per le ferramenta tradizionali. Una novità che arricchisce un appuntamento che non è più soltanto un evento, ma che si propone come una vera e propria fiera del settore ferramenta, edilizia, casalinghi, colorifici.

Un’unica grande manifestazione, in collaborazione con Ma.Mu Eventi, che unirà in due giornate di business e relazioni le due anime del mondo della ferramenta a livello nazionale.

www.expo.machieraldo.it