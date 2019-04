Meccanico senza patente, si fa beccare dalla polizia alla guida dell’auto del cliente

Anche se non aveva la patente, non ha esitato a mettersi alla guida dell’auto che un cliente gli avevi affidato per manutenzione. La mossa audace si è trasformata in un bel guaio, per un meccanico di Cavaria con Premezzo, “intercettato” dalla Polizia di Stato nella zona di Gallarate.

È successo nella notte tra lunedì e martedì: il meccanico – 40 anni, italiano – è incappato in un posto di blocco della Polizia e, consapevole di non avere le carte in regola, ha tentato la fuga.

L’inseguimento ha portato i veicoli fin in autostrada A8 e si è concluso con uno scontro tra le auto. L’uomo è stato bloccato e a questo punto gli agenti hanno scoperto che non solo non aveva la patente, ma si trovava appunto alla guida di un’auto non sua, risultata poi appunto di un cliente.

L’uomo è stato processato per direttissima martedì mattina, in tribunale a Busto Arsizio: durante l’udienza si è giustificato dicendo che sta vivendo un periodo difficile per ragioni personali e per qualche difficoltà economica. È stato condannato all’obbligo di firma presso le autorità di pubblica sicurezza. A questo punto, gli conviene andare a piedi.