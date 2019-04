Mese ecologico 2019: due appuntamenti per la salvaguardia del verde

Le manifestazioni legate all’ecologia sono di lunga data a Gemonio: dalla “festa degli alberi” a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta alle successive “Settimane ecologiche” fino alle pulizie dei boschi effettuate anche in anni recenti, grazie alla vivacità delle associazioni locali e delle amministrazioni che si sono succedute alla guida del Comune.

Anche quest’anno, dunque, non può mancare un momento di sensibilizzazione verso il verde, il cosiddetto “Mese ecologico 2019” che prevede due distinti appuntamenti, uno che potremmo chiamare “pratico” e uno “teorico”. Per queste iniziative l’amministrazione diretta dal sindaco Samuel Lucchini collabora strettamente con la Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile (Svag), con la Pro Loco, la sezione dell’Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc) e il locale Centro Anziani.

Domenica 28 aprile è infatti prevista la pulizia dei boschi e dei sentieri che circondano l’abitato: il ritrovo è previsto alle 8,30 in via Fiume, alla sede della Protezione Civile (non lontano dall’ingresso principale della Usag, per intenderci), quindi per l’intera mattinata le squadre di volontari di tutte le età – la giornata è aperta a tutti – setacceranno le zone verdi per raccogliere quei rifiuti che pochi imbecilli si ostinano a lasciare in mezzo alla natura. Al termine della raccolta, sarà offerto il pranzo a tutti i partecipanti.

Giovedì 9 maggio invece, ci sarà una serata informativa dal titolo “L’albero è tuo amico, prenditene cura”. All’interno della rinnovata biblioteca comunale (nel seminterrato del Municipio, in via Rocco Cellina), a partire dalle ore 21, due esperti (il dottor Giorgetti e il dottor Pozzi) parleranno del ruolo e delle problematiche delle alberature in ambito urbano, ma anche delle tecniche di potatura e di quelle per i controllo biologico dei patogeni che attaccano gli alberi stessi. L’evento sarà aperto a tutti e a ingresso libero.