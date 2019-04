Milano-Zurigo, inaugurazione dei nuovi impianti di trazione elettrica di Chiasso

Saranno inaugurati domani mercoledì 3 aprile i nuovi impianti di trazione elettrica, la nuova sottostazione e la nuova Cabina TE di trasmissione elettrica di Chiasso, lungo la linea ferroviaria Milano-Zurigo. L’inaugurazione sarà preceduta alle ore 10 in Villa Olmo a Como da un convegno promosso dal CIFI, il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, che ha lo scopo di illustrare le nuove soluzioni tecnologiche adottate e si propone come occasione di confronto sulle tematiche di innovazione e tecnologia che costituiscono il presente e il futuro dei trasporti a livello internazionale.

I lavori saranno introdotti dal Segretario Generale del CIFI Donato Carillo, a cui farà seguito l’intervento del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Previsti quindi gli interventi dell’Amministratore delegato di RFI e Presidente del CIFI Maurizio Gentile, delle autorità istituzionali cantonali del Ticino e dei rappresentanti della Direzione delle Ferrovie ticinesi, che faranno il punto sugli interventi tecnologici ferroviari in programma tra Italia e Svizzera.

Seguiranno le relazioni del Direttore Territoriale di RFI Luca Cavacchioli, dei responsabili tecnici di Italferr e delle Ferrovie Federali Svizzere sullo sviluppo futuro della stazione di Chiasso, sull’incremento della potenzialità e della sicurezza degli impianti di trazione di valico e sulle nuove tecnologie di alimentazione.

Il progetto della nuova sottostazione elettrica e della Cabina TE di Chiasso sarà illustrato dal direttore tecnico di Mont-Ele Marco Pozzoli. Al termine del convegno, alle ore 14 è previsto il transfer direttamente da Villa Olmo per il sopralluogo tecnico e l’inaugurazione della nuova sottostazione elettrica degli impianti di trazione RFI-FFS di Chiasso, con conclusione dei lavori prevista per le ore 16.

Le Ferrovie Federali Svizzere (SBB CFF FFS), in considerazione dei previsti aumenti di traffico derivanti dall’attivazione delle nuove trasversali alpine, Gottardo e Ceneri, hanno avviato una serie di interventi di rinnovo e modifica degli impianti esistenti, tra cui la sostituzione dell’attuale Apparato Centrale Elettronico (ACE) di Chiasso, con un sensibile potenziamento degli impianti di elettrificazione. Il 27 maggio 2018 è passato nella stazione svizzera di Chiasso il primo treno alimentato dai nuovi impianti tecnologici (CabinaTE e Sottostazione elettrica), con committenza delle Ferrovie Federali Svizzere (SBB CFF FFS) e realizzati dalla società lombarda Mont-Ele, e ora le nuove soluzioni adottate sono entrate in funzione a pieno regime. L’opera definisce un nuovo assetto del sistema di alimentazione italo/svizzero, e consentirà un aumento della capacità di traffico del corridoio del Gottardo, oltre alla gestione separata dei nuovi impianti italiani e svizzeri, soprattutto nella prospettiva della messa in servizio della Galleria di base del Monte Ceneri prevista per il 2020.