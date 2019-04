È morto il giornalista Guido Zanini

All’età di 87 anni è morto Guido Zanini, di 87 anni, giornalista e capocronista alla redazione della “Notte” di Varese che un tempo stava in piazza della Motta. Il ricordo del collega Maniglio Botti: «La redazione del giornale – che aveva inglobato da alcuni anni un altro quotidiano del pomeriggio: il Corriere Lombardo – era composta da due redattori-corrispondenti: Guido Zanini e Giampiero Perucchetti, quest’ultimo – giornalista esuberante e simpaticissimo, molto noto in città – era stato anche cronista per la Prealpina al pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo, incarico che poi, tra gli altri, svolsi io per almeno una ventina d’anni. Guido Zanini era una bella persona: colto, riservato, di fine scrittura, molto pratico e concreto. Laureato in legge, proveniva dalle file del Corriere Lombardo, ma se ben ricordo – lui che era triestino – prima di approdare al giornalismo aveva lavorato – un pochino, diceva lui – a Roma nel mondo del cinema, operando nella sceneggiatura del film Senilità, di Mauro Bolognini, tratto dal romanzo di un triestino famoso, Italo Svevo».

«Conobbi Guido Zanini che ero ancora liceale. Mi ero presentato al giornale per piccole collaborazioni. Con Zanini e Giampiero Perucchetti feci parte, giovanissimo, della redazione di un giornale che loro stessi avevano fondato: Flash! quattro fogli con notizie culturali e d’arte di Varese. Ricordo che il mio primo articolo su quel “giornalino” era dedicato a Arcumeggia: il “paese dipinto”. Con Guido Zanini se ne va un pezzo importante del giornalismo varesino – Guido era rimasto a abitare a Varese dove s’era sposato e aveva messo su famiglia – degli anni Sessanta e Settanta: un giornalismo serio, non gonfiato e pallonaro, estraneo alle lusinghe della politica. E se ne va anche parte della mia giovinezza, che rimane viva solo nei ricordi».